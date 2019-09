Chiariello: "Calcio italiano indebitatissimo, monte ingaggi Juve triplo rispetto a quello del Napoli"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo Editonuovo: “Come sempre di questi tempi, finito il mercato, la Gazzetta fa un'operazione di servizio molto meritevole ed io la seguo con estrema attenzione: pubblica il monte ingaggi. C'è quest'aberrazione nel mondo del pallone per cui questi megamilionari, giocatori professionisti, vengono inquadrati come lavoratori dipendenti per cui pagano contributi molto alti. La gazzetta dice che l'Italia spende sempre di più. Mi sembra che il calcio italiano sia indebitatissimo eppure dal 2015 al 2016 si è passato a 200 milioni in più. Si piange sempre più miseria, diritti televisivi e noi paghiamo. Il Napoli è solo 5° perché la Juventus con la rosa extralarge ha sfondato la classifica, quasi 300 milioni di euro, triplo a quello del Napoli. Subito sotto la Juventus c'è l'Inter a 139 milioni. La Roma ha un monte inganni altissimo, nonostante essersi tolto De Rossi e Totti è a 125 milioni. Il Milan 115 milioni di ingaggi, colpa di cattive gestioni pregresse. La squadra migliore di tutti è quella di Lotito che con 72 milioni, combatte per grandi obiettivi. Sarà anche antipatico, ma è un gestore straordinario".