Chiariello: "Che occasione col Venezia, si può chiudere al 1° posto! Ora serve continuità"

vedi letture

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "Le festività natalizie annacquano un po’ l'attenzione perché due giorni senza giornali e con un mercato che sembra abbastanza fermo con pochi noti nomi, non c’è niente di esaltante sotto al cielo. Di certo c’è una partita da giocare ancora.

Il calendario pone un'occasione ghiotta per il Napoli di Conte poiché l'Atalanta ha un ostacolo alto a Roma contro la Lazio. I biancocelesti sono tornati da Lecce con i tre punti. La Lazio è un avversario ostico e noi ne sappiamo qualcosa. L'Atalanta a Roma incontrerà qualche difficoltà. Andrebbe bene anche un pareggio per far finire il Napoli primo in classifica alla fine di quest’anno solare.

Il Napoli ha avuto due facce quest’anno, quella di maggio intristita e senz’anima dopo una stagiona deludente e quella di inizio campionato di una squadra che riparte subito a palla dopo le paure di Verona e si riprende subito un ruolo di vertice nel calcio italiano. Il Napoli è stato in grado di reagire. Le vittorie tra Udine e Genova non sono state semplici e non sono da sottovalutare.Battere il Venezia significa triplicare questi successi. Lo ripeto, i veneti giocano a calcio.

Le scelte di formazione di Conte che non le conosciamo fin quando non avremo la formazione domenica intorno alle 14. L'importante è portare i tre punti a casa e dimostrare che ci sono stati degli importanti progressi. Il problema è che il Napoli non è continuo. Bisogna migliorare la qualità della proposta di gioco per più tempo, migliorando i meccanismi di pressione e di baricentro alto.

È il momento in cui la squadra interiorizzi il credo di Antonio Conte, in cui più degli uomini sono i principi e gli insegnamenti che hanno valore. Non ci resta che aspettare di vedere se questa fine dell’anno terminerà con i botti con il Napoli che guarda tutti da lassù".