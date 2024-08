Chiariello chiarisce: "Sarò radiocronista ufficiale solo per le prime due partite"

"Il radiocronista ufficiale delle partite del Napoli non sarò io".

Nel corso della trasmissione 'In Ritiro Con Te' su Radio CRC, è intervenuto il direttore della redazione sportiva Umberto Chiariello: "Radio CRC si è presa l’esclusiva delle radiocronache e interviste dei tesserati del Napoli. Questa cosa ha fatto il giro del web e immediatamente sono sorte polemiche, interrogativi, speranze e curiosità. Io ho ricevuto, dall’editore Isaia, l’incarico di guidare la redazione sportiva e di fare quello che, molti che mi hanno seguito in questi anni, ho sempre fatto. Il compito che attende al direttore Umberto Russo è difficile: come avete potuto vedere, la direzione e la proprietà, hanno accettato la mia proposta di portarmi dietro la mia squadra composta dal mio immancabile braccio destro Marco Giordano e la paziente Silvia De Martino, ma non saranno gli unici ingressi nel palinsesto CRC. Su un tema, però, si è subito posta l’attenzione del pubblico: “Fare le radiocronache del Napoli che l’anno scorso non ci sono state?.

Quest’anno, l’editore Salvatore Isaia è riuscito con dispendio di risorse importanti e intuizione, nel compito di prendersi questa grossa gatta da pelare, una scommessa imprenditoriale importantissima, ma essendo un vero imprenditore, sa quando è il momento di investire. Ho chiesto da subito di dare qualità ai nostri programmi. Una delle cose più importanti è accontentare il pubblico napoletano, con palato molto fino, per quanto riguarda la qualità delle radiocronache. Mi sono sobbarcato il compito, un ritorno piacevolissimo alle origini, rispolverando antichi concetti, offrendo radiocronache un po’ datate, ma continuerò a farlo ancora per poco.

Il radiocronista ufficiale delle partite del Napoli non sarò io. La proprietà ha fatto un altro sforzo mettendo sotto contratto l’uomo che io stesso ho indicato, ritenendo che sia il più amato dei napoletani, professionista esemplare, un uomo per bene, col quale mi onoro di avere un ottimo rapporto personale e che già, da un po’ di giorni, è stato richiamato a gran voce sui social. Questa voce sarà Carmine Martino. Carmine Martino sarà il radiocronista ufficiale delle partite del Napoli, dentro e fuori casa, lavorando in coppia con me che farà il commento tecnico, cosa che gradivo fare di più. Per motivi di presenza fisica, Carmine è all’estero e rientrerà per la prima partita in casa di campionato, dovrete sopportarmi ancora per poco come radiocronista in Napoli-Modena e Verona-Napoli.

Dopodiché, entrerà in scena Carmine Martino da Napoli-Bologna e per tutto il campionato. A nome di Radio CRC sono orgoglioso di poter annunciare che la radiocronaca del Napoli è stata affidata dall’uomo più amato dai napoletani, che meritava di gridare nuovamente ai gol del Napoli, perché come lui non c’è nessuno. Radio CRC ha scelto il meglio. Alla guida Massimo D’Alessandro, inviato Marco Giordano, proveremo ad offrire qualcosa di variegato e polifonico, ma se la voce principale è quella di Carmine Martino so che, d’accordo con editore e direttore, abbiamo fatto contenti tutti i tifosi azzurri che reclamavano l’amico Carmine".