Chiariello: "Col Cagliari sono nati i guai di questa stagione. Mertens di nuovo al centro del progetto"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello in merito alle vicende di casa Napoli: "Mertens di nuovo al centro del progetto di Gattuso, non sappiamo se ci sarà Insigne o meno o continueranno con Elmas. 4-3-3 mascherato con un 4-5-1 che incide poco ma ha un baricentro più basso e colpisce al momento opportuno come con Lazio, Inter e Juventus. A Cagliari è molto importante, dove sono nati i guai di questa stagione: sembrava un Napoli vincente, poi la sconfitta in casa che ha cambiato tutto. Se da Lecce a Lecce c'è stato il problema dei rigori, da Cagliari a Cagliari si può trovare il problema della risalita"