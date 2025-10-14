Chiariello: "Credo che Conte confermi i titolarissimi. Ci sono solo due dubbi"

Umberto Chiariello a Radio Crc ha parlato delle scelte di Conte per Torino e non solo: "Anguissa rientra domani, Conte a lui non rinuncerà mai, poi è chiaro che le scelte le fa lui. Col Pisa giocherà Elmas al suo posto. Ma non credo che ci sarà grande turnover col Torino. Neres? Non è detto, non si sa.

Politano è ancora in dubbio e nel caso c'è punto interrogativo sul sostituto se non gioca lui. Gilmour di sicuro prenderà il posto di Lobotka. JJ di nuovo titolare e vediamo se con Beukema o con Marianucci, dunque si rivedrebbe la coppia di Milano. Non sono parole mie, sto riportando quello che ho letto. Tra l'altro non sono un frequentatore delle segrete stanze di Castel Volturno. Io penso che giocheranno quasi tutti i titolarissimi con il dubbio a destra e con il solito ballottaggio dei portieri".