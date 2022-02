Chiariello critica Ospina: "Mai decisivo! Stessa azione ma Handanovic chiude Elmas e lui no!"

Nel corso di Campania Sport, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche delle prestazioni dei portieri: “I portieri hanno deciso la partita. Handanovic attacca la palla in modo strepitoso col corpo in avanti su Elmas e la prende. La stessa tipologia di palla che Ospina invece non prende su Dzeko perché va con i piedi e il corpo all’indietro e lascia spazio, Ospina non sa uscire all’italiana. Non è colpevole Ospina, ma Handanovic fa parare determinanti come all’andata con Mario Rui. Ospina è un portiere molto regolare ma non ti fa la grande parata, cosa che ti fa Meret che però al momento non vale Ospina nella lettura del match”