Chiariello critico: "Pessima prova, l'Empoli ha dominato con 10 ragazzini!"

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato a caldo ai microfoni di Canale 21 la vittoria del Napoli contro l'Empoli in Coppa Italia: "Pessima prova della squadra di Gattuso, l'Empoli ha dominato in lungo e largo con 10 ragazzini. Nel finale il Napoli ha dovuto sparacchiare le palle in fallo laterale per portare a casa la vittoria. E' una squadra atleticamente a terra, questa partita è stata la riprova come sia grave la situazione. Stasera ho visto una squadra preoccupante da ogni punto di vista".