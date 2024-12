Chiariello difende Conte: "Strategia allo stato puro, l'unico che poteva rialzare ambiente devastato!"

vedi letture

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "A furia di sentire anime bendate che dicono che il Napoli non gli piace mi viene da dire: andate da un buon oculista. C’è chi dice che Conte è venuto a portarci la juventinità a Napoli: gli stessi che si lamentavano che il Napoli non aveva una mentalità vincente.

Conte è strategia allo stato puro. Noi abbiamo preso un pacchetto strategico non un allenatore. Quando De Laurentiis ha parlato a inizio campionato in conferenza stampa ha detto: “Noi non dobbiamo scrivere un nuovo capitolo, noi dobbiamo scrivere un libro nuovo”. Parlò di rifondazione e ricostruzione. Non si trattava solo di ovviare ad un'annata balorda. La situazione era molto grave. Lo ha detto lo stesso Mazzarri che ha detto che non si aspettava tutte quelle difficoltà, lo stesso lo ha detto ancora Calzona. Di Lorenzo voleva andare via, Kvaratskhelia voleva andare via, Lobotka voleva andare via e Osimhen già era andato via. Chi voleva rimanere? Meret, Rrahmani, Olivera e Politano che ha rinnovato nonostante l’offerta dell’Arabia.

È stato scelto l'unico uomo in grado di rialzare un ambiente devastato. Ha ridato a questa squadra un'anima, una mentalità e una solidità difensiva dopo aver subito 48 gol l’anno scorso. Conte ha ricostruito tutto. Sta progredendo: Empoli-Napoli non è un Napoli da scudetto, Torino-Napoli è un Napoli che ti fa pensare che si possa lottare per lo scudetto".