Chiariello: "Dimissioni CdA Juve: situazione ideale. Ora il campo può esprimere i suoi valori"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' il giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "In pieno Mondiale in Qatar accade una cosa mai vista nel calcio italiano: il CDA del club più importante d’Italia si dimette in toto con inchieste giudiziarie in corso, con accuse gravi che riguardano i bilanci stessi della Juventus su due filoni molto scivolosi come quello delle plusvalenze fittizie, gonfiate, a specchio e sui presunti stipendi differiti o risparmiati. Questo altera l’essenza stessa del bilancio e il CDA oltre a risvolti civilistici e penali individuali, potrebbero essercene di sportivi anche per la Juventus qualora questi reati venissero accertati. La prima cosa che ha fatto la famiglia Agnelli è mettere un suo uomo al vertice, colui che è al campo della Gedi, cassaforte mediatica del gruppo, nel momento in cui ha acquisito il suo portafoglio mediatico Repubblica e tutto il mondo di Repubblica, nonché L’Espresso, entrando a far parte della nebulosa famiglia Agnelli, è stata creata questa società che contiene tutto il mondo mediatico degli Agnelli. Azzerando tutto si metteranno in mano a persone come il presidente della Gedi ed il nuovo capo della CDA sarà Gianluca Ferrero, uomo juventino di famiglia. Rivoluzione completa, così com’è avvenuto alla Ferrari.