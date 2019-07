Chiariello: "Dubbi ADL giusti, James ha giocato 3 partite intere l'anno scorso. Insigne ha rendimento superiore"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato dell'investimento per James Rodriguez: "Col Real Madrid con Ancelotti chiuse con 17 gol e 17 assist, fece 4 ruoli e rese meglio a destra a piede invertito. Senza Ancelotti poi ha visto tanta panchina. Al Bayern 16 presenze e 10 volte subentrato. L'anno scorso ha giocato 3 partite intere. Io lo comprerei, ma la perplessità di ADL nel mettere tutti questi soldi tra cartellini e ingaggi, per circa 80mln, c'è. Negli ultimi 4 anni ha giocato poco da titolare, poi ha un piede eccezionale, una tecnica eccezionale, ma ADL ci prova perché vuole Ancelotti altrimenti non andrebbe su un giocatore così di 28 anni che viene da anni difficili. Ma mi sorprende che lui venga visto come l'uomo scudetto e Insigne invece come quello da mandare via e non ci sto. Il rendimento di Insigne è cento volte superiore a quello di James".