Chiariello: "Duvan? Non arriverà una punta titolare, il Napoli crede in Milik e punterà a farlo migliorare"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è stato interrogato sull'attacco: "Duvan? Io non spenderei soldi per Duvan se c'è Milik, mi sembrerebbe uno spreco. Inglese può essere una buona riserva per entrambi, ma l'uno o l'altro. Avendo Milik non credo il Napoli cercherà una punta titolare, ma vorrà far migliorare ulteriormente Milik. Se non ci crede andrà a sostituirlo, ma secondo me ci crede".