Chiariello e l'esempio Osimhen-Donnarumma: "Ora non farebbe uscire il video dello zio contro i napoletani"

Nel corso dell'editoriale per Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche del caso Osimhen: "Mi scrivono dal club Napoli Nigeria che il buttare i soldi è una danza propiziatoria nigeriana, anche se per noi soprattutto in questo periodo è stata una bruttissima immagine. Ricordando il film con Tom Cruise, Jerry Maguire, dove il protagonista è un procuratore che ad un certo punto capisce che i soldi non sono tutto e che deve assistere il proprio assistito. Quello che è accaduto a Osimhen non può accadere, un agente serio non avrebbe fatto mai uscire fuori quei filmati. La colpa più del ragazzo è dei procuratori che devono assisterlo in tutto e per tutto. Un filmato del genere fa danno, i cellulari oggi fanno danni. Procuratori di un certo tipo non fanno uscire certe cose! Donnarumma che fece uscire quella frase con lo zio offensiva verso i napoletani, oggi è più maturo e se ne guarderebbe bene dal farla uscire. La colpa è dei procuratori, più del ragazzo, figuriamoci il Napoli che non c'entra proprio niente".