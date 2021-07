Chiariello: “Elmas da trequartista non serve! Lo venderei subito, meglio tenersi Ounas”

Nel corso di ‘Tutti in Ritiro’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha espresso un suo giudizio su Eljif Elmas: “E’ costato 16 milioni e se quest’anno deve fare la riserva di Zielinski, meglio che viene ceduto. Il Napoli deve trovare delle risorse sul mercato, è meglio che vende Koulibaly o Elmas? Koulibaly non lo sostituisci, mentre Elmas si, perché se parte non se ne accorge nessuno. E’ un ragazzo che ha qualità ma al Napoli non serve, perché non è un trequartista. Non ha cambio di passo, nell’uno contro uno non salta l’uomo, ha visione di gioco, ha buoni piedi, ha qualche gol nelle gambe, ma non è un trequartista. Se mi devo tenere una sotto punta che entra a gara in corso e mi spacca la partita allora mi tengo Ounas, che non è più un ragazzino smarrito ma un giocatore fatto. Con Elmas ci fai i soldi e così prendi un centrocampista vero. Non dico che è scarso, ma deve essere funzionale alla squadra e per ora non lo è, a meno che Spalletti non lo reimposta da centrocampista centrale”.