Chiariello elogia Giuntoli: "Voti si danno anche per le uscite. Paratici ha creato alla Juve aria irrespirabile"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello per fare un punto sul mercato appena chiuso: “Petrachi è bravissimo, ha preso le macerie della Roma e ha ricostruito una grande squadra, piazzando un colpo in uscita, passato sottobanco. Gonalons, andato a Roma a fare nulla è stato mandato via l'ultimo giorno di mercato. Giuntoli, altro straordinario interprete. I voti si danno non solo agli acquisti, ma anche anche alle uscite. L'Inter di Conte insegna: bonifica ambientale. Perin è finito fuori da tutto, Chiellini si è infortunato e la Juve cosa fa? Non riesce a piazzare nessuno dei suoi big, il Napoli esclude Tonelli, l'Inter un ragazzino e la Juve Mario Mandzukic, uno che ha dato tanto alla Juve in questi anni e Emre Can che con Allegri ha dato il meglio. Can dice che Sarri non è stato sincero con lui. Come lo gestisci un Emre Can che chiederà di andare via a gennaio? La Juve non ha un'annata facilissima, sulla carta è la più forte. Se la dovrà sudare per cause esogene ed endogene, Paratici non ha fatto bene il suo lavoro e l'aria è diventata irrespirabile".