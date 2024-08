Chiariello entusiasta: “Con questi ultimi acquisti il Napoli è tra le più forti d’Italia!”

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno.

Di seguito le parole di Umberto Chiariello: “Dopo la vicenda Brescianini, anche le visite mediche non bastano più per tranquillizzare i tifosi azzurri, che maledicono i contratti che il Napoli sottopone ai procuratori dei calciatori che intende acquistare. Lunghi, corposi, piani di condizioni, ma diventati ormai anche quasi un punto di riferimento. Spesso la gestione di De Laurentiis viene presa d’esempio da club di livello europeo.

Ora dopo la vicenda Brescianini, tutti sono in fibrillazione per capire se arriveranno Lukaku e Mc Tominay. La gente si chiede come sia possibile che Lukaku è bloccato da mesi e adesso emerga il problema dei diritti d’immagine. “Si vuole far saltare l’acquisto? Stanno aspettando la cessione di Osimhen?”: tutte domande che si fa il popolo. La verità è che bisogna avere pazienza, perché quando si siedono le parti sorgono sempre dei problemi da spianare.

De Laurentiis, quando ha capito che il rischio di impresa era necessario perché minore del rischio sportivo, ha rotto gli indugi, nonostante le difficoltà su Osimhen. Questo perché noi abbiamo i soldi veri: a fare le cambiali sono bravi tutti. Noi ci autofinanziamo, non ragioniamo con ricapitalizzazioni continue.

Sul mercato è stato bravo Manna, e sfido chiunque a dire il contrario. McTominay sta arrivando in Italia. Non so se Gilmour arriverà, ho un dubbio e ritengo che sia più necessario uno sforzo per un laterale destro, posto che Di Lorenzo giocherà come terzo. Con questi acquisti, il Napoli è oggettivamente una delle squadre più forti d’Italia con una società che ha mostrato i muscoli e la sua grande forza”.