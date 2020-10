Chiariello: "Ero terrorizzato dal fraseggio lento, invece ora si va a velocità supersonica"

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato ai microfoni di Canale 21: "Gattuso è stato molto bravo a compattare l'ambiente sin da subito. E' una delle sue capacità principali quella di saper fare spogliatoio e di avere un rapporto ottimale con i calciatori. L'unica perplessità che avevo sul tecnico del Napoli, aldilà della poca esperienza a certi livelli, era quel gioco stucchevole con quel fraseggio lento che non mi convinceva affatto. Ero terrorizzato che se fosse stato quello il Napoli di Gattuso, non avremmo avuto un gran futuro. Invece lui ha preteso Osimhen, ha rivalutato Lozano, ha voluto Bakayoko e quindi il Napoli ha completato la rosa. Ora si ha una squadra che va ad una velocità supersonica verticalizzando e cercando sempre il 4 contro 4, perché ha quattro attaccanti che possono far male in ogni momento. E' stato il mercato migliore dell'era De Laurentiis anche per un po' di fortuna, infatti non è arrivata un'offerta congrua per Koulibaly che così è rimasto. Poi c'è stato anche un secondo vantaggio, con le cinque sostituzioni il Napoli gioca sempre in 16 e grazie alle tante partite Gattuso può alternare i calciatori eliminando qualsiasi tipo di malumore nello spogliatoio".