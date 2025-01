Chiariello esplode sul Maradona: “Il problema della crescita di città e club è il Consiglio Comunale!”

vedi letture

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Canale 21: “Il vero avversario di ADL non è in Lega, anche se Marotta da buon navigatore sott’acqua sta coalizzando un bel po’ di club per portare avanti Gravina senza concorrenza, ma non è quello il nemico. Non sono gli arbitri, Manganiello a Firenze è stato perfetto.

Il vero motivo è la politica napoletana, il consiglio comunale miope di questa città. Il vero problema è la politica di Napoli che fa da tappo alla crescita della città e del Napoli di ADL. Ma il Napoli non è solo di ADL, ma di noi tutti e della città. Uno stadio nuovo significa immagine, turismo, lavoro, portare una finale di Champions sapete cosa significa? Ma abbiamo un consiglio comunale che, oltre per assenteismo certificato il più forte d’Italia, se ne esce con dichiarazioni tutti i santi giorni sul Maradona. E’ la mia opinione, la penso così!”.