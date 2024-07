Chiariello fa i nomi: "Spero che gli ultimi due colpi siano già in rosa per Castel di Sangro"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, è intervenuto a Tutti in Ritiro e ha svelato alcuni retroscena di calciomercato: "Osimhen parte, va via, anzi speriamo che vada via subito. Vorrei che a Castel di Sangro arrivassero tutti i nazionali, il nuovo acquisto Buongiorno, poi Lukaku ed Hermoso, gli ultimi due colpi previsti, così si lavora subito tutti insieme, ritiro perfetto e si riparte".