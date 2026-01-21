Chiariello fa notare: "Col pullman davanti fatichi a segnare, non hai le chiavi"

Umberto Chiariello su Radio Crc questa mattina in diretta ha commentato la gara di ieri del Napoli contro il Copenaghen in Champions League: "Il Napoli aveva tutto per portarsi a casa la vittoria. E invece pareggia non solo per l'ennesimo errore di Buongiorno, ma neppure riesce a segnare di nuovo con venti minuti e sette di recupero in superiorità numerica contro una squadra veramente modesta. Ecco, questo è inaccettabile. E ora c'è lo snodo definitivo. Il Napoli adesso ha le spalle al muro. L'Inter pure ha perso, vero, ma contro una delle squadre più forti d'Europa. L'Inter ha un problema molto grosso, si chiama Sommer, che non fa più miracoli. Il terzo gol preso è sinceramente da pensione".

E ancora: "Il Napoli con difese schierate non riesce a rendersi pericoloso, è successo col Milan per oltre mezz'ora in superiorità, col Torino dopo lo svantaggio e ieri col Copenaghen sempre con un uomo in più. Nel finale convulso c'era comunque la possibilità di segnare ma il Napoli ha fatto caos e non ha costruito praticamente niente. Prova provata, questa, di una squadra che non ha le chiavi per salire sul pullman davanti alla porta. Ed è un disastro. Undici contro undici, invece, quando si giocava per vincerla, il Napoli a Copenaghen gli ha fatto la faccia così. Era il Napoli di Roma con la Lazio, di Cremona".