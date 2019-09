Chiariello: “Fabian Ruiz fenomenale rivelazione. Stasera Zielinski agirà da playmaker”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Oggi viene magnificata da più parti la polivalenza di un giocatore preso l'anno scorso tra molti scetticismi, che si sta affermando col Napoli e con la nazionale, Fabian Ruiz. Penso che stasera non giocherà, perché gli verrà dato un turno di riposo mentre Zielinski tornerà a fare il playmaker davanti la difesa".