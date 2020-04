Chiariello: “Facile parlare con i soldi degli altri, il fondo salva calcio parta dai presidenti”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo in merito agli screzi tra presidenti di serie A e AIC: “Credo che è quasi un evento pensare che Lotito, Preziosi, De Laurentiis, Marotta, Cellino, bei personaggi tutti pepati, siano d'accordo. Quando si tratta di mettere mano al portafoglio, sono i numeri uno al mondo e in questo momento sono furbi assai. Noi attacchiamo l'AIC perché negli ultimi anni hanno guadagnato 10 volte tanto Maradona. The show must go on, lo show è business, è inutile che stiamo a dire che moralmente non è giusto chi guadagna 100 volte in più al medico. Ad oggi dovrebbero guardare al mondo, ma i presidenti sono furbi. Nessuno ha detto cominciamo da noi, cominciano dai calciatori, ma noi vogliamo che partano da loro: facile parlare con i soldi degli altri, il fondo salva calcio deve partire dai presidenti".