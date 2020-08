Chiariello: "Folle chi parla di scudetto dopo il 7° posto ed una rifondazione in corso..."

Nel corso di Canale 21 il giornalista Umberto Chiariello ha parlato dei tifosi che oggi hanno chiesto lo Scudetto a De Laurentiis: "Quest’anno parlare di Scudetto non ha proprio senso. E’ follia. Si riparte da un settimo posto, dopo problemi infiniti, che sta rifondando il gruppo storico. Se il Napoli esce bene può puntare al quarto posto, poi ci può stare l’annata che imbrocchi come capita ogni tanto e Scudetti dove non parti favorito ma l’obiettivo è tornare in Champions, punto!"