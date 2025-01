Chiariello: "Garnacho operazione difficilissima, ma so che Manna non lascerà nulla d'intentato"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno.

Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "Oggi mi sbilancio solo una cosa: non so come finirà l’assalto del Napoli a Garnacho ma c’è ed esiste (abbiamo delle conferme, non è una favola da social o una fake news), ed il Napoli ci sta provando sul serio. Le tappe di questa operazione comprendevano il convincimento del giocatore e c’è stato un accordo pluriennale. Adesso c’è la trattativa con lo United ma non mi interessa del tutto, o meglio mi interessa fino ad un certo punto. Voglio focalizzarmi su un’altra cosa.

Voglio porre l’attenzione sul claim che ha stabilito l’ufficio marketing del Napoli guidato da Tommaso Bianchini, cioè “Proud to be Naples”. Voglio che tutti noi ci sentiamo orgogliosi finalmente. Chi viene da lontano come me e ha tifato in maniera identitaria una maglia come quella azzurra che ha prodotto pochi campioni tutto sommato con cui sognare sa che abbiamo più sofferto che gioito. C’è stata una costante nella nostra storia passata. Abbiamo avuto bilanci sempre in disordine e non c’era mai una lira. Per comprare Maradona abbiamo dovuto avere l’aiuto della Democrazia Cristiana, del Banco di Napoli e del Sindaco.

A causa del dissesto dei conti e della nostra povertà, non solo di titoli ma economica, non abbiamo mai potuto accedere ai campioni a parte qualche colpo di Ferlaino. Ogni anno ci dovevamo accontentare di giocatori mediocri come Sperotto, Ferradini, etc. Eravamo quel mondo di mezzo che contava poco, i potenti erano altri. Gli Agnelli, i Moratti e Berlusconi.

Oggi il Napoli non va più a prendere i giocatori dall’Empoli o dalla Serie B. Oggi i giocatori li andiamo a prendere dal Chelsea come Lukaku e dal Brighton come Gilmour, dal Torino come il capitano Alessandro Buongiorno, dal Benfica David Neres, dalla cantera del Real Madrid Rafa Marin e un titolare come Scott MCTominay nientemeno che dallo United. Adesso il Napoli ha i soldi per dare l'assalto allo United per Garnacho. Loro, uno dei brand più conosciuti al mondo, in difficoltà economica, noi con i soldi ed i conti in ordine. Il mondo al contrario.

Il Napoli che si fa grande con i soldi, con i bilanci in regola, che sta provando sul serio a soffiare un grande talento nientepopodimeno al grande United, voi ci avreste mai creduto? Il Napoli sta mettendo i soldi veri sul tavolo. Il Napoli è forte in campo e in panchina, ma soprattutto è forte come società. Questa società ha la forza di andare in giro con i soldi in tasca per strappare i migliori calciatori e stipulare i migliori contratti. C’è qualcosa che ci può rendere più orgogliosi? La Juventus non può spendere, l'Inter e il Milan neanche, la Roma e la Lazio nemmeno.

Non so se Garnacho arriverà, può darsi che arriverà un giocatore di secondo piano o che ne arriveranno due o nessuno. So per certo però che Manna non lascerà nulla di intentato. È un'operazione difficilissima ma so che il Napoli ci sta provando seriamente. Mi basta questo per essere orgoglioso, anche se rimango scettico e perplesso".