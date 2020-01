Chiariello: "Gattuso aspetta rinforzi come ossigeno! Momento 'dopo panettone' sempre difficile..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Si riparte con l'Inter di Conte al San Paolo. Più in là avremo Sarri al San Paolo, come arriverà? Nel frattempo c'è l'Inter che non può lasciare punti al San Paolo, Gattuso ha cominciato male, aspetta rinforzi come ossigeno, ma nel frattempo la squadra è questa. Che Napoli avremo? Nel dopo panettone ha sempre avuto momenti difficili, ma Gattuso non se lo può permettere".