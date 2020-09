Chiariello: "Gattuso deve andare da De Laurentiis per chiedergli un acquisto"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Le luci e le ombre di Parma-Napoli sono tante. Osimhen luce abbagliante, entra in campo e spacca la partita, ma non solo: è come il Napoli si è mosso, col suo ingresso, ad aver rivoltato la partita. Anche Lozano ne ha tratto beneficio. Ci vuole coraggio ed equilibrio, Gattuso ha bisogno di tempo per trovare la sua strada, basta che non si intestardisce: abbiamo visto che fine hanno fatto gli allenatori testardi. Gattuso, al quale nessuno sta facendo pressioni, deve trovare la strada capendo che il Napoli ha un potenziale offensivo enorme. Adesso deve andare solo da Aurelio e dirgli che ci serve un centrocampista adatto".