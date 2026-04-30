Chiariello: "Giù le mani dallo scudetto del Napoli! Inter ha perso per propri errori"

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"Giù le mani dallo scudetto del Napoli dell’anno scorso, giù le mani, perché adesso mi sembra di vivere addirittura nel metaverso". Nel suo consueto editoriale per Radio Crc, Umberto Chiariello ha dichiarato: "Adesso parte la narrazione che il Napoli si è “rubato” lo scudetto l’anno scorso e che è stato favorito dagli arbitri. Che mi state dicendo, che esiste l’“Aurelio League”? Esiste il potere di De Laurentiis contro quello di Marotta e ha vinto De Laurentiis? Non scherziamo, perché i cannoni interisti sui social e nelle interviste sono già partiti a pieno regime. Ma non esiste che l’anno scorso il Napoli abbia vinto lo scudetto per favori arbitrali.

Non siamo nel 2018, quando chiaramente la Juventus vinse lo scudetto anche tra polemiche arbitrali: non ci fu solo Pjanić a San Siro, ma anche Bernardeschi a Cagliari, il rigore su Dybala a Roma, il gol a Firenze. Quell’anno successe davvero di tutto, al primo anno di VAR. L’anno scorso il Napoli, se andate a guardare anche i siti specializzati sugli arbitraggi, non ha avuto né torti né favori: è stata un’annata tranquilla. E se all’Inter è mancato un rigore, non si può fare l’equazione “un rigore uguale un punto che ha fatto perdere lo scudetto”, perché le cose non stanno così. L’Inter ha perso lo scudetto anche per propri errori. Il Napoli lo scudetto se l’è guadagnato sul campo: per molte giornate è stato in testa, ha tenuto il passo e ha fatto le sue prestazioni. Nello scontro diretto, finito uno a uno al San Paolo, l’Inter in alcuni momenti buttava via la palla come una provinciale".