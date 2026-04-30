Inzaghi: "Scudetto Napoli? Noi 23 gare in più, con Barça-Bayern notti storiche!"

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Simone Inzaghi, allenatore dell'Al-Hilal, ex tecnico dell'Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'ultima annata, quella con la vittoria dello scudetto del Napoli per un punto rispetto ai nerazzurri.

Se si trovasse nella stessa situazione di un anno fa, stabilirebbe come priorità lo scudetto o riproverebbe a vincere la Champions?

"Non cambierei niente. Noi avevamo un sogno: il triplete. Alla fine della stagione abbiamo pagato le 23 partite giocate in più rispetto al Napoli. Ma io rifarei tutto: l'Inter ha il dovere di competere a ogni livello. E poi le serate contro il Bayern e il Barcellona rimarranno nella mia mente più dei trofei. Sono state vittorie forse irripetibili".

Cosa è successo nella finale di Monaco?

"Siamo arrivati alla partita senza troppe energie, sia fisiche che mentali: non è una giustificazione ma un dato di fatto. La delusione per lo scudetto perso ha pesato, minando l'autostima. II Psg è una grande squadra, come abbiamo visto anche l'altra sera contro il Bayern: ha indirizzato la finale con due gol e sfruttato la migliore brillantezza, mentre noi abbiamo provato a reagire e ci siamo disuniti. Ci fa male ancora aver perso così ma non possiamo dimenticare ciò che era successo prima, in Europa".