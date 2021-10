Chiariello: "Gli anti-Insigne sono già pronti, ma tra lui e Spalletti s'è già chiarito tutto lì"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche della reazione di Insigne al cambio di Spalletti: "Con lo Spartak capì che c'era una gestione, andò serenamente in panchina. A Firenze voleva giocare, probabilmente perché era nervoso per il rigore sbagliato, una prova non ai suoi livelli, ma la questione con Spalletti s'è chiusa immediatamente lì ed è giusto sottolinearlo perché gli anti-Insigne a Napoli, che stavano con la testa abbassati, sono già pronti per dire il solito Insigne, ma state calmi...".