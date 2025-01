Chiariello: “Hanno attaccato Conte e ADL, ora fanno i carpiati per salire sul carro dei vincitori!”

Umberto Chiariello, giornalista, nel corso della trasmissione 'Buongiorno Napoli' su Radio Crc: "Odio i prezzolati del pensiero, i giornalisti con i retro-pensieri, coloro che non hanno rispetto delle idee altrui ed ora, essendosi esposti gravemente contro il Napoli, contro Conte o De Laurentiis, adesso stanno facendo il doppio salto mortale con carpiato ed avvitamento, ma con la rete sotto perché non hanno il coraggio, usando parole e pensieri che servono solo per riorganizzarsi con un posto sul famoso carro dei vincitori. Ma esiste già, non c’è bisogno di vincere lo Scudetto per stabilire che Conte ed il Napoli hanno già vinto la loro sfida. Salvo crolli, anche se non si prevede assolutamente un crollo del Napoli, non vedo come possa accadere, il Napoli finirà nei primi due posti, avrà fatto una sfida di vertice, salvando la stagione altrimenti l’Inter avrebbe vinto di nuovo con facilità estrema. E’ la più forte per organico, mentalità trasferita da Marotta dopo i 9 anni di vittorie juventine, è il dirigente più importante del calcio italiano ma avrebbe dominato e vinto di nuovo con l’Inter senza De Laurentiis.

Il Napoli ha vinto anche a Bergamo e con la Juventus imbattuta, smentendo anche chi diceva che era forte solo con le piccole ma ha pareggiato allo Stadium, a Milano con l’Inter, ha vinto a Milano col Milan, ha ridato la sconfitta all’Atalanta e la Juve in casa ed ora manca solo lo scalpo della Lazio, siamo a 17 su 19, Lazio ridimensionata dalla Fiorentina e manca l’Inter che arriverà al Maradona per lo scontro direttore. Il massimo sforzo, ma l’Inter nelle ultime 16, cioè dopo il ko nel derby, ha fatto 13 vittorie e 3 pareggi. Nelle ultime 9, cioè dopo il Napoli, ha fatto 8 vittorie ed il pari col Bologna. Ieri ha passeggiato a Lecce, un Lecce che aveva perso una sola volta in casa con la lazio nel finale, a Napoli aveva reso la vita difficile e stimo molto Gotti, molto più di Giampaolo reclamizzato che però ha fatto disastri un po’ ovunque, maestri del nulla. Il Lecce ora rischia fortemente la retrocessione”.