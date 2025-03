Chiariello: "Il 3-5-2 è il modulo Scudetto! Conte sa friggere il pesce con l'acqua..."

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "Abbiamo parlato di tutto, della morte di Maradona e del futuro di Antonio Conte, ma ci siamo dimenticati del presente. Non ho ancora ricevuto delle notizie ma a quanto pare Conte dovrebbe parlare domani in conferenza stampa. Oggi è giovedì e ci stiamo avviando alla trasferta di Venezia che si giocherà domenica alle 12:30.

C’è un dato importante. Due volte su tre in cui il Napoli ha giocato a mezzogiorno ha perso, la prima volta in casa contro l’Atalanta e la seconda a Como.

Secondo quanto si apprende dalle prime pagine del Mattino e di Repubblica sembrerebbe che Antonio Conte stia pensando ad una vera e propria terapia d’urto per questa partita, una preparazione ben mirata.

L’unico giocatore che è stato recuperato completamente dall’infortunio è Mazzocchi, mentre per quanto riguarda Neres e Anguissa credo che li vedremo a pieno titolo dopo la sosta per le nazionali. Di sicuro, vedremo a Venezia il Napoli sceso in campo di recente battezzato in un modulo di 3-5-2 e che cambia modo di giocare con Spinazzola, Gilmour e Raspadori.

La prima variante tattica è legata a Leonardo Spinazzola, che è più efficace nell’uno contro uno di Olivera ed è più adatto ad una difesa a tre come quinto a sinistra. L’italiano ha più gamba, più qualità tecnica e in questo momento è in un’ottima condizione di salute sia fisica che mentale ed è andato più volte vicino al gol, qualità che non sono pienamente nelle corde di Olivera che è più difensore e che ha più sostanza.

La seconda variante tattica te la dà Gilmour. Perdi centimetri, perdi dal punto di vista della fisicità e perdi le incursori nell’area di rigore che ti dà un assaltatore come Anguissa. Il Napoli non ha centrocampisti di ragionamento ma ha centrocampisti assaltatori come il camerunense e lo scozzese McTominay. L’unico centrocampista di lotta e di governo che possiede il Napoli è Lobotka che è davvero una lavatrice poiché pulisce tutti i palloni.

Billing è un’alternativa nuova. Lui è un assaltatore come Anguissa. Gilmour è un mediano mignatta che ti va sulle gambe, che ti azzanna, che fa ragionare la squadra e ha velocità di pensiero. Gilmour bisognerebbe sfruttarlo meglio in fase di possesso palla perché a volte è ancora troppo frenetico. Oggi si fa preferire ad Anguissa perché ti da più soluzioni. Gilmour dà più dinamismo, fase difensiva e più sapienza tattica. Gilmour è un giocatore importantissimo oggi per il Napoli.

La terza variante tattica è Jack Raspadori. Da tempo dico che abbiamo una risorsa inutilizzata. Raspadori ha nel DNA il gol e qualche assist mentre Neres ha solo tanti assist poiché fa pochi gol. Raspadori è nell’età giusta per poter esplodere. Non mi meraviglio se Raspadori finisse il campionato vicino alla doppia cifra e che facesse altre quattro reti: 8 gol sarebbero un bottino considerevole.

Il Napoli deve proseguire su questa strada. Deve blindare la difesa e trovare più gol. Salvo sorprese, spero che Conte prosegua nel 3-5-2 che penso sia il modulo scudetto, quello che ci fa correre per il titolo anche se non sappiamo se lo vinceremo poiché è scritto solo negli astri.

E’ un Napoli 3.0 perché siamo partiti con un Napoli col 3-4-2-1 poco convincente, abbiamo proseguito con un Napoli 2.0 con McTominay e il 4-3-3 e adesso il Napoli 3.0 deve raccogliere i frutti di questo lavoro, quello del doppio attaccante e del doppio regista, quello del 3-5-2.

Questo mostrerebbe tutta la grandezza di Conte che ha saputo friggere il pesce con l’acqua certe volte, sapendosi adattare a tutte le circostanze, trovando sempre la soluzione migliore. Poi si vedrà, nessuno ha la sfera di cristallo ma qualsiasi cosa possiamo pensare o dire noi, dobbiamo passare per una vittoria in laguna, quindi adesso invito tutti alla concentrazione estrema verso questa partita che non è per nulla facile e scontata".