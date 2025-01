Chiariello: "Il difensore arriva solo se in prestito! Per ora mercato da 0-0"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "Napoli-Juventus è una partita molto importante. Il Napoli ha l’occasione di infliggere la prima sconfitta stagionale alla Juventus di Thiago Motta che è malata di pareggite. Il Napoli è reduce da una serie di partite convincenti in cui si contano sei vittorie. I bianconeri stavolta sarebbero ben contenti di strappare l’ennesimo pareggio. Il Napoli è in crescita ma anche la Juve lo è: io però penso che se l’undici di Conte è focalizzato sul match e blindato dalle notizie di mercato può vincere la partita.

Mai come questa settimana di Napoli-Juventus se ne è parlato poco. Addirittura, alla conferenza stampa di Antonio Conte è stata fatta solo una domanda sulla partita, da Massimo D’Alessandro. Il motivo è che in questo momento impazzano le notizie di mercato.

Nei giorni precedenti ho detto che il Napoli ha fatto 0 a 0 sul mercato e intendevo per i cambi fatti. In difesa non è uscito nessuno, tranne Scuffet per Caprile, destinato a non giocare mai. A centrocampo è uscito Folorunsho ed è arrivato Biling che è un nome che ha deluso un po’ la piazza anche se presumo che a Conte stia bene. È gente che entra a pochi minuti dalla fine e che conta poco in rosa. A centrocampo il sostituto principale è Gilmour. È andato via Zerbin che contava 0 nel Napoli. È arrivato il giovane Hasa che conta meno di zero. Il mercato è 0 a 0 per i movimenti fatti.

La rosa è corta e Conte è stato molto chiaro sin dall’inizio: “Per quest’anno va bene, ma l’anno prossimo – con la Champions - no”. Non è andato via nessun di importante al di là di Kvaratskhelia. Che però è un’uscita grossa assai, perché con lui è partito il giocatore più forte, anche se non era più titolare fisso. La cessione andava fatta per le condizioni che si erano create ma non è stato sostituito.

Non è arrivato nessun difensore e Juan Jesus sta surrogando bene la mancanza di Buongiorno. Arriverà un difensore? Probabilmente no, arriverà solo se in prestito e se piace ad Antonio Conte. Danilo si è comportato malissimo come Zielinski, facendo decidere alla moglie. I giocatori non hanno più il senso della responsabilità. Il comportamento del brasiliano è stato scorretto. Poteva dirlo subito che intendeva tornare in Brasile.

Non so se arriverà un difensore e il nome che circola, Pongracic, desta qualche perplessità. Quindi per adesso siamo sotto zero sul mercato poiché è andato via il giocatore migliore anche se non era più organico al progetto Napoli e non più titolarissimo. È tutto apposto ma niente in ordine. Vi avverto: Il Napoli può chiudere questa sessione di mercato senza acquisti ulteriori. Non voglio fare allarmismo, ma il rischio c’è.

Se il Napoli deve ascoltare Conte che afferma che non serve prendere per prendere allora va bene a ne usciremmo indeboliti. Ma ci può essere anche una terza via. Il Napoli non può impazzire, svenarsi e farsi prendere alla gola per comprare giocatori forte. Il calcio si fa con i numeri. Se non prendi giocatori come Adeyemi e Garnacho che non ritengo dei messia per lo scudetto è meglio non fare niente ma almeno si possono fare dei piccoli upgrade utili. Per lo meno si aumenta la qualità delle rotazioni della squadra. Per esempio puoi prendere Ndoye e bloccare Dorgu. Puoi fare delle operazioni intelligenti e utili che non sono in sostituzione di Kvara – sia chiaro - ma che aumentano il livello tecnico della squadra nelle rotazioni.

C’è il rischio che il mercato del Napoli si fermi poiché ha seguito l’indicazione di Antonio Conte. Ha provato a prendere giocatori forti e rischia di non riuscirci. Non bisogna fare drammi anche se potremmo uscire indeboliti dal mercato, seppure con un ambiente più pulito da gente insoddisfatta. Ma il mercato non è una scienza esatta e questo indebolimento potrebbe non pregiudicare gli obiettivi perseguibili, se l’undici titolare regge ai massimi livelli. Già la partita con la Juve ci darà una prima risposta. Ne seguiranno altre 16.

Mi auguro che De Laurentiis non sia impazzito e che non spenda tanti soldi pur di accontentare la piazza e il tecnico con un giocatore forte ma che non è detto che faccia la differenza. Dopo gli affaire Osimhen e Kvara Il Napoli deve essere attento economicamente anche se è in una situazione molto solida. Conte non deve insistere troppo a premere il piede sull’acceleratore. Il gruppo squadra è forte e spero che Conte e De Laurentiis lavorino a braccetto. Il resto ce lo diranno solo i prossimi giorni di mercato".