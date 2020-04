Chiariello: "Il governo ha lasciato il calcio da solo! In Spagna e per l'NBA c'è la stessa idea..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Il tema del giorno non è solo la VAR o gli stipendi, la Liga spagnola sta pensando di finire il campionato in un'unica sede, la stessa idea della NBA. La Germania sta andando verso una strada diritta che porta verso un ritorno in campo veloce, in Italia la situazione non decolla. Oggi ci si aspetta qualche novità, nel frattempo il Governo che ha tante priorità, ha lasciato il calcio da solo. Il calcio voleva la possibilità di utilizzare il betting come sponsor e invece il Governo non ha messo nessuna norma in tal senso, non c'è apertura. Non c'è un fondo salva calcio, non sono state prese altre misure se non piccole e di poco conto per le leghe dilettantistiche. Lo sport che muove milioni di posti di lavoro è il calcio, andrebbe preso in considerazione, forse il Governo dovrebbe cominciare a prenderlo in considerazione".