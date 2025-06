Chiariello: “Il Napoli che sta nascendo può lottare per la Champions!”

vedi letture

Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto con il suo punto: “C’è un uomo in questo momento, si chiama Giovanni Manna, che è instancabile. E’ dappertutto. Un giorno viene avvistato in Inghilterra, un giorno viene avvistato in Spagna, un giorno sta a Milano, un giorno sta di qua, un giorno sta di là. E’ incredibile l'energia che questo giovanotto ci sta mettendo nel costruire la squadra che deve difendere lo Scudetto, sul serio questa volta, perché non si scherza, c'è Antonio Conte.

Manna è in Spagna per Juanlu Sanchez, terzino Under 21 spagnolo. E’ un giocatore del Siviglia che il Napoli sta cercando di portare a casa. La differenza è abbastanza bassa il Napoli offre 15 milioni più bonus. Da quello che leggo ballano 2-3 milioni con il Siviglia e l'accordo col calciatore c'è Questo è uno che ha fatto 34 partite, 4 gol e 4 assist. Libererebbe il posto di Mazzocchi che a quel punto è in lista di sbarco.

Ecco che si libera uno slot per il centrale difensivo: Beukema. Sarà lui? Io penso di sì. A quel punto il Napoli è messo bene: Di Lorenzo e Juanlu a destra, Olivera e Spinazzola a sinistra, ma attenzione che se arriva Gutiérrez, Spinazzola potrebbe andar via. In difesa abbiamo tre titolari per due ruoli e quando serve difendere a cinque giocano tutte e tre: Rrahmani, Buongiorno e Beukema. In più c'hai l'usato sicuro di Juan Jesus che si è guadagnato la conferma. Poi c’è il bravissimo Marianucci: questo è forte, non scherziamo. Sta passando sotto silenzio questo acquisto: è un giocatore forte, per me più forte di Comuzzo. Nettamente, non di poco. Comuzzo è un buon giocatore che deve mangiare semolino e pane nero per diventare un forte difensore, Marianucci sta avanti.

Non si è capita ancora la vicenda dei portieri. Sto Meret, firma o non firma? Battete un colpo, anche due, fateci capire. Dobbiamo pensare a Milinkovic-Savic? Io comincio già a tremare al pensiero, o rimane Meret? E con Meret chi viene come secondo? Ma perchè non vi siete presi Scuffet e la chiudevamo lì? Era la coppia perfetta. E questa è una piccola critica che mi sento di muovere.

A centrocampo, via Anguissa: era ora. Lo saluteremo con tanto affetto, anche se non è certo. Rimane Lobotka, spero di sì, c’è Gilmour, c'è McTominay, c’è De Bruyne, arriva Musah, che è il calciatore che serve per fare legna. Ci vuole il sostituto di Anguissa, che deve essere uno forte. Bene così. Centrocampo importante, è entrato De Bruyne.

E in attacco ci giochiamo molto. Io rimango sempre del parere che Ndoye è il migliore di tutti per le nostre esigenze. Ma sta nascendo un Napoli incredibile, perché Rafa Marin andrà al Villarreal e noi prendiamo Juanlu. Poi andiamo in Francia e potrebbe essere che arriva Kang-In Lee dal Paris Saint-Germain. Poi ci andiamo a prendere Ndoye e Beukema dal Bologna. E chi abbiamo ceduto? Chi esce? Scuffet, Mazzocchi , forse Spinazzola, Rafa Marin, Billing, Hasa, Ngonge, Okafor, Simeone. Qualcuno se li ricorda? Tutti questi messi insieme, che hanno dato alla causa? La verità? Pochissimo.

Togliamo il secondo portiere, che non so chi sarà: Juanlu, Beukema, Marianucci, De Bruyne, Musah, un altro centrocampista forte, Lucca, Nunez, David, vedremo chi arriverà in attacco ma sono nomi importanti. Ndoye, l’ala sinistra. Lo sentite quanto è diverso il peso? Stiamo parlando quasi di una squadra intera che lotterebbe per la Champions League pensando a questi giocatori e al fatto che la squadra titolare non la tocchi proprio.

Capite quanto cambia il peso di questa rosa? Che cosa stanno facendo sti matti scatenati di De Laurentiis, Manna e Conte? Vi rendete conto? Questa è la Golden age napoletana, i rinascimento napoletano. Se sto sognando, lasciatemi sognare, almeno fino a fine agosto. Se sono sveglio, non mi fate addormentare perché me la voglio godere. Perché i soldi ce li abbiamo noi!”.