Chiariello: "Il Napoli continua ad acquistare dove non serve, terzino e centrale mancano come il pane”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Continuo a leggere notizie che mi lasciano perplesso. Al napoli manca un terzino sinistro ed un difensore centrale, come il pane. Tonelli và in panchina, significa che può giocare? La Sampdoria lo vuole. Perché gli si paga l'ingaggio? Boh. Negli anni c'è stato Chiriches che è l'uomo più infortunato di tutti. Maksimovic anche è sempre infortunato. Abbiamo scelto di tenere Luperto che non è all'altezza. Koulibaly, l'unica certezza, è venuta meno. Sulla fascia siamo prigionieri di Ghoulam. Il Napoli continua a pensare a ruoli in cui abbondantemente coperto. I complimenti di Giuntoli di quest'estate era per il mercato in uscita, non in entrata. Adesso chi sta prendendo queste decisioni scellerate? Lo capiremo soltanto a fine mercato".