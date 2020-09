Chiariello: "Il Napoli deve concentrarsi sul centrocampo, serve qualità e quantità"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Oggi si dovrebbe sbloccare la famosa trattativa per Milik. Visto che su Hysaj ci sono buone possibilità che Giuffredi riesca ad ottenere un nuovo accordo, è probabile che il solo Maksimovic resti come problema aperto. Sistemato Milik alla Roma, se Koulibaly resta al Napoli, visto che l’esterno è un falso problema, deve sbolognare Llorente. Il Napoli deve concentrarsi a centrocampo, per trovare quel famoso centrocampista che dia qualità e quantità. Con Lozano che può dimostrare di valere tanto, ecco che il Napoli si presenta ai nastri di partenza più forte".