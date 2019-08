Chiariello: "Il Napoli l'ha vinta con l'attacco e mancano ancora Milik e Lozano. E forse pure Llorente"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della gara di Firenze: "Mertens ha simulato, il rigore non c'è ma il Napoli non ha vinto a Firenze per questo, ma perché è diventata una squadra nella testa. Il lavoro di Ancelotti più che di campo è sulla mentalità, la personalità. Quando lui dice il mercato è da 10 e possiamo vincere, fa il contrario di Mazzarri e Sarri che dicevano ma dove andiamo e fino alla fine dicevano non siamo al'altezza e piangevano. Ed ho amato Sarri. Ancelotti trasmette serenità, è andato sotto, il Napoli ha subito una bufera, ma s'è ripreso perché sapeva che nessuno poteva reggere a quel ritmo fino alla fine. Era il momento peggiore per affrontarli, ma ha vinto col suo attacco collaudato. Il Napoli l'ha ribaltata, poi è stato ripreso due volte e ce l'ha fatta con un gol che è l'inno al calcio. Non hanno capito niente in contropiede e mancano ancora Milik, Lozano e forse Llorente".