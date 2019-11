Chiariello: "Il Napoli non ha gli attributi! Ibra? Va pagato a peso d'oro..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello con il suo EditoNuovo: “Cercasi leader disperatamente: lo cercano le squadre con carenza di personalità. L’Inter non ne ha bisogno, perché ce l’ha in panchina: si chiama Antonio Conte. Alla Juventus ce ne sono fin troppi, tanto che qualcuno deve cambiare lido come Emre Can e Mandzukic. Ma i bianconeri, si sa, sono una fucina di trascinatori. La Roma ha il suo leader inaspettato in Fonseca, mentre in campo ci sono Dzeko e Kolarov. Il Napoli invece non ha gli attributi. Al Milan sono ragazzini e così la caccia al leader spinge in un’unica direzione: Zlatan Ibrahimovic, un leader che va pagato a peso d’oro”.