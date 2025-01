Chiariello: “Il Napoli può fare un miracolo. Non è mai successo in Italia…”

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del momento del Napoli nel corso della trasmissione 'Buongiorno Napoli' su Radio Crc: "Odio i prezzolati del pensiero, i giornalisti con i retro-pensieri, coloro che non hanno rispetto delle idee altrui ed ora, essendosi esposti gravemente contro il Napoli, contro Conte o De Laurentiis, adesso stanno facendo il doppio salto mortale con carpiato ed avvitamento, ma con la rete sotto perché non hanno il coraggio, usando parole e pensieri che servono solo per riorganizzarsi con un posto sul famoso carro dei vincitori. Ma esiste già, non c’è bisogno di vincere lo Scudetto per stabilire che Conte ed il Napoli hanno già vinto la loro sfida. Salvo crolli, anche se non si prevede assolutamente un crollo del Napoli, non vedo come possa accadere, il Napoli finirà nei primi due posti, avrà fatto una sfida di vertice, salvando la stagione altrimenti l’Inter avrebbe vinto di nuovo con facilità estrema.

E’ un miracolo, non accade ma se dovesse succedere: sapete qual è l’unica squadra degli ultimi 60 anni dell’altra Italia ad aver vinto due scudetti in pochi anni? Il Napoli di Maradona, dell’extra-terrestre. Negli anni 60’ il Bologna vinse ma non riuscì a ripetersi, la Fiorentina di Pesaola, poi battuta dal Cagliari di Gigi Riva, negli anni 70 non c’è stata storia alcuna col ciclo Juve, poi lo Scudetto del Torino del 76 che non s’è ripetuto con quel 51 a 50 a favore dei bianconeri. Prima ancora la Lazio di Chinaglia col miracolo Maestrelli ma non s’è ripetuta. La grande Roma negli anni ’80, persino in finale di Coppa, ma senza ripetersi in campionato. Poi il più grande miracolo italiano col Verona che poi non s’è ripetuto. Chi vinse due Scudetti 87, nell’88 il sorpasso, nell’89 l’Inter dominò e nel 90’ ci fu il contro-sorpasso al Milan. Slo il Napoli di Maradona. La Samp vinse, ma poi nulla. Fino al giubileo con Roma e Lazio che vincono un campionato a testa, molto discussi tra Perugia, Nakata ecc. Poi il nulla cosmico, fino a quando un pazzo visionario, che s’è messo contro pure i suoi stessi tifosi ed ha vinto uno Scudetto con un altro tecnico pazzo e visionario come Spalletti. Una gemma fuori dal contesto ed invece a distanza di un solo campionato persino fallimentare può lottare per un altro Scudetto che avrebbe del miracoloso come sostiene Conte. Mai visto in Italia!”.