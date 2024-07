Chiariello ironizza: "Per Hermoso serve un addio. Juan Jesus, ci fai questa cortesia?"

vedi letture

Poi aggiunge: "E' più facile vada via Natan che ha più richieste e può giocare e crescere"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, è intervenuto a Tutti in Ritiro e ha svelato alcuni retroscena di calciomercato: "Hermoso? Bisogna fare uscire un mancino. Ostigard è indipendente, uscirà comunque. Posso fare una petizione in diretta per Juan Jesus? Posso? Juan Jesus, ci fai questa cortesia?" dice ridendo e ironizzando. Poi aggiunge: "E' più facile vada via Natan che ha più richieste e può giocare e crescere".