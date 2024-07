Chiariello ironizza su Mourinho: "Multava e cazziava chi tirava in porta e Lukaku ha fatto 21 gol"

Il giornalista Umberto Chiariello, intervenuto a Tv Play, ha parlato di Lukaku citando Mourinho con un velo di ironia: "Mi aspetto minimo 20 gol in campionato da Lukaku che è più giovane di Morata, che sembra un Dio del calcio. Ma 20 gol proprio andando male male male. Lukaku lo scorso anno in una squadra dove l'allenatore diceva 'chi tira in porta lo multo' e che cazziava chi lo faceva ha fatto tra campionato e coppa 21 reti che non sono pochissime. Mourinho lo scorso anno ha raggiunto proprio l'indecenza, sembrava Mazzarri che invidiosissimo di Mourinho appena è arrivato a Napoli non superava manco la metà campo".