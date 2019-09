Chiariello: "Juve orripilante, altro che Sarri! A Firenze non ha quasi fatto un tiro in porta"

Il giornalista Umberto Chiariello ha scritto un post sui social: "Ma il Napoli è più forte della Juve che a Firenze non ha quasi fatto un tiro in porta mentre il Napoli ha fatto 4 gol? Al netto dell’infortunio di Kalidou nello scontro diretto... Ovviamente non si ragiona (si fa per dire) così. Ma è una Juve orripilante. Altro che Sarri...".

