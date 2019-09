Chiariello: "Koulibaly deve darsi una calmata, il suo inizio di stagione è stato penalizzante"

Nel corso dell'editoriale per Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche di Koulibaly: "Koulibaly deve darsi una calmata, oggi s'è fatto anche espellere. Dobbiamo puntare su di lui come leader positivo, il più forte difensore del mondo. In questo inizio di campionato ci ha penalizzato oltre misura mentre col Liverpool è stato il migliore. Deve essere leader come Mertens, ancora il migliore per abnegazione".