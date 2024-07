Chiariello: "L'Inter non ha 1€. Chi prendeva in giro 'lo Scudetto del bilancio' ora ha capito?"

Nel corso dell'editoriale di Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato dell'affare Buongiorno e non solo: "L'Inter si è informata su Buongiorno, viene fuori. A Napoli apriti cielo, subito attacchi a De Laurentiis che si sarebbe fatto fregare di nuovo, i contratti lunghi, siamo in ritardo, insomma le solite baggianate. In realtà ognuno fa i suoi interessi. La verità è che l'Inter non ha una lira, non ha un euro. Si devono tenere Acerbi a 36 anni, e De Vrij, non hanno i soldi per comprarne un altro forte e giovane. Il Napoli sì e Buongiorno verrà a Napoli. Nella notte Di Marzio, di cui mi fido ciecamente, dice accordo trovato e mancano solo i dettagli, era un bluff chiaro.

Nel frattempo De Laurentiis è andato faccia a faccia con Kvara e gli ha detto uagliù forse tu non hai capito, ma hai sentito Conte in conferenza? Hai 3 anni di contratto, ora fai tu: vuoi restare a 1,2, non ci sono problemi, ma se vuoi i soldi metti la firma. Passo lungo e pedalare, a Parigi in ogni caso non ci vai. Chi può fare questo? Un presidente con le pezze... che impacchetta Paolo Cannavaro e De Lucia al Parma per pagare gli stipendi, che svende i gioielli Fabio Cannavaro, Ferrara, Pecchia, il grande presidente... Lo volete capire che siamo forti? In altri tempi il Napoli avrebbe mai potuto soffrire un giocatore ad Inter o Milan? Vedete Scamacca che va all'Atalanta e non alle milanesi o alla Fiorentina. Scelgono società solide. E' il mondo al contrario. Nessuno, oltre al Napoli, s'è presentato da Cairo! ADL l'ha detto, lui è indipendente, economicamente, politicamente, vi ricordate la Roma che vende Salah a 40mln subito per salvare il bilancio al 30 giugno? Noi Osimhen te ne vai lì? Altrimenti qui rimane. Il Napoli Buongiorno lo compra a prescindere. Chi prendeva in giro lo Scudetto del bilancio, gli imbecilli, ora lo capite che è quello che ci fa essere forti? Il Napoli s'è già mosso tanto: Rafa Marin e Spinazzola subito a Dimaro, Buongiorno poi a Castel di Sangro con i nazionali e se si muove Osimhen arriverà anche Lukaku. Per me conta ciò che dice Conte"