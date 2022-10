Chiariello: "La classifica può sembrare esaltante, ma in realtà non lo è"

Dopo un ciclo è d’obbligo rifondarsi e questa cosa l’ha capita De Laurentiis perché contrattualmente una serie di accordi scadevano

"La classifica può sembrare esaltante col Napoli al primo posto, ma in realtà non lo è". A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "Guardando alle premesse della stagione, al pessimismo di quest’estate quando De Laurentiis ha avviato la rifondazione di questa squadra, è giusto che ci sia entusiasmo, anzi, per come gioca il Napoli è doveroso. Una squadra imbattuta in campionato ed in Champions, un solo piccolo inciampo col Lecce in casa ed un pareggio a Firenze.

Tuttavia, guardando alla classifica, ci accorgiamo che dopo 10 partite, un quarto di campionato abbondante superato, il Napoli -nonostante questo percorso straordinario- ha una classifica corta. La Juventus è andata e questo è il primo dato di stagione, ma anche l’anno scorso di questi tempi lo era. Il canto del cigno l’ha avuto con Sarri, con lo scudetto che Agnelli non ha voluto riconoscere. Quello non fu un atto dovuto, ma il mister fu molto abile a portare in porto una nave malandata. A scudetto acquisito perse 3 partite su 4 e fu eliminata dal Porto in Champions League: da lì in poi stanno facendo un errore clamoroso, tendono a vincere anziché rifondarsi.

Dopo un ciclo è d’obbligo rifondarsi e questa cosa l’ha capita De Laurentiis perché contrattualmente una serie di accordi scadevano, con giocatori arrivati ormai alla loro fase discendente e che stavano all’interno dello spogliatoio per troppi anni. Lui ha avuto il coraggio di farlo e questa volta non si è presentato con Grassi, Regini o Mascara, ha preso giocatori veri: Kvara è il colpo del secolo, forse, pari solo a quello di Agnelli che portò Platini alla Juventus a parametro zero che era già dell’Inter. Anche Kim e tutti gli altri, Raspadori è costato caro, ma la qualità è evidente.

Il discorso di fondo qual è? Il Napoli è sì primo con questa rifondazione, ma ha dietro l’Atalanta, il Milan ad un passo e la Roma a quattro punti. Valutando Roma-Napoli ci accorgiamo che niente è accaduto fino ad oggi, se il Napoli dovesse vincere questo strappo di 7 punti con la Roma potrebbe diventare significativo. Nel derby del Sole, una volta bellissimo, c’è un duello nel duello quello decisivo della partita tra Lobotka e Pellegrini. Chi prevarrà in questo duello, orienterà le sorti della sua squadra".