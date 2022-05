Chiariello: “La vittoria col Sassuolo non merita una celebrazione ma uno sdegno popolare”

Presente negli studi di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha analizzato la vittoria del Napoli di sabato

Presente negli studi di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha analizzato la vittoria del Napoli di sabato: “Il Sassuolo si è presentato a Napoli in maniera indecente. Ha dominato la Juve e ha perso una partita che avrebbe meritato di vincere, al Maradona non si è presentato. 4 gol in 20 minuti sono il segno di una deconcentrazione totale. Tutti i giocatori avrebbero meritato 7 in pagella per la partita fatta, in un momento normale l’avrei fatto, ma questa partita è buona solo per il mal di fegato mio e di tutti i tifosi del Napoli. Se siete capaci di fare il pressing fino al 90’, mi spiegate perché siete crollati con le altre squadre? La Fiorentina sembrava il Real Madrid e ha perso le 4 successive. Italiano ha fatto 14 sconfitte e passa per un genio. Dionisi -13 rispetto all’anno scorso e passa per la nouvelle vague. C’era bisogno delle cene terapeutiche, di un po’ di vino per andare bene? Si poteva fare anche prima. Parliamoci chiaro, questa vittoria non merita una celebrazione ma uno sdegno popolare”.