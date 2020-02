Chiariello: "Linea difensiva del Verona ottima, uno di loro è del Napoli! Presa direzione giusta..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Ho seguito Lazio-Verona con palpitazione. Ho tifato per la Lazio per avere un bel campionato, mi è dispiaciuto vedere Luis Alberto prendere due pali. Ho seguito con grande tifo la linea difensiva del Verona, tra Inter e Milan, cioè tra Handanovic e Donnarumma, si è inserito Silvestri con 8 clean sheet. Ciò che conta è che in questa difesa gioca uno che è un acquisto del Napoli, l'altro forse lo diventerà. Scelte del Napoli che mi sembra vadano nella giusta direzione".