Chiariello: "Lotta Champions di grande livello, il Napoli dovrà ritrovare unità"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello per il solito editoriale: “Il weekend di coppe per le italiane si è concluso. 5 vittorie ed un pareggio, quello del Napoli ad Anfield. Anche Roma e Lazio hanno dimostrato il loro grande momento. Rinascita del calcio italiano? I numeri direbbero altro, però tecnicamente stiamo migliorando. La qualità c'è e la lotta in avanti vede, non solo Juve e Inter, ma una lotta Champions di estremo interesse. Le romane hanno dimostrato il loro interesse, l'Atalanta non molla e il Cagliari può fare sorprese. C'è vita su Marte, come si suol dire. Riusciranno i nostri eroi in quel di Castel Volturno a trovare unità?".