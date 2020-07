Chiariello: "Lozano a sinistra? I dati dicono altro, può essere erede di Callejon"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “È già partita la petizione per vedere Lozano titolare con il Milan. Gattuso disse che Lozano è un'ala sinistra ed un mese dopo è diventato un giocatore vivace, incisivo, che segna e si candida a dimostrare se può essere inserito tra gli 11 titolarissimi. Lozano nell'ultimo campionato con il PSV ha giocato 32 partite e segnato 17 gol, giocando 18 partite da ala destra e facendo 13 gol. Potrebbe tranquillamente candidarsi al posto di Callejon in partenza e Politano mai arrivato, Gattuso potrebbe sperimentare in quel ruolo per dimostrare quanto vale".