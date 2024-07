Chiariello: "Lukaku al Milan? Ce ne faremmo una ragione. Con 120mln ne prendi uno migliore"

A Radio Napoli Centrale ecco l'editoriale del giornalista Umberto Chiariello che ha trattato come sempre vari argomenti

Buongiorno sarà un investimento da 35 milioni dopo aver sudato con Cairo per la trattativa. Di Lorenzo rimane, telenovela chiusa. Olivera si unisce a Spinazzola. Perché non credere in lui se i medici danno l'ok? Davanti ne abbiamo con la pala, fin troppi.

C'è ancora Simeone da piazzare. Kvaratskhelia resta. Poi c'è lui, Osimhen. Resta, va via, ci blocca il mercato? Se Lukaku va al Milan ce ne faremo una ragione, ma il Napoli se piazza Osi avrà 120 milioni e magari potrà comprare qualcosa di importante ma se anche non fosse, il Napoli che riparte senza fare follie non è forse ancora più forte della Juve?"