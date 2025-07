Chiariello: "Ma davvero Osimhen vuole prendersi i fischi a Dimaro?"

Nel suo editoriale per Radio Crc, Umberto Chiariello ha commentato il futuro di Victor Osimhen e in generale le ultime notizie sul mercato del Napoli: "Il signor Osimhen ma davvero si vuole presentare a Dimaro rischiando i fischi o tirare la corda così a lungo con offerte da 40 milioni all'anno? E il povero Galatasaray si è spinto fino a 17 milioni all'anno per lui. Ma dove ci dobbiamo spingere in questo calcio? Ora leggo che Lucca costa 40 milioni. Ovvio che Lucca non vale 40 milioni al suo primo anno in doppia cifra.

Ma sapete che la Fiorentina se perde Kean vuole Piccoli che costa 30 milioni, ma siamo matti? 30 milioni? Tutti i giorni le pizze lievitano. Pare che per Beukema invece ora il prezzo scende. Ha fatto due grandi stagioni col Bologna, ha avuto un rendimento da coppe europee, è l'uomo giusto per la difesa, anche per preparare il futuro dopo Rrahmani che ha 31 anni. E per Ndoye si può mai parlare di 45 milioni?".